Дуров впервые попал в список самых влиятельных молодых бизнесменов

Основателя «ВКонтакте» и Telegram поместили на 25-ую строчку рейтинга.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Журнал Fortune впервые включил основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в список самых влиятельных бизнесменов до 40 лет.

Дурова поместили на 25-ую строчку рейтинга «40 до 40». Его опередил еще один россиянин, создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты, Виталик Бутерин, занявший в этом году 22-ое место.

Лидирующую строчку в списке поделили два бизнесмена: Кевин Систром (основатель Instagram) и Марк Цукерберг (основатель Facebook).