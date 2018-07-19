Эксперт КФУ рассказал, когда в Татарстан вернется хорошая погода

Дожди в республике связаны с влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). До конца рабочей недели погода в Татарстане будет неустойчивой, возможны ливни и грозы. Об этом заявил зафкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба университета.

Осадки прекратятся к выходным, а сухая и жаркая погода установится в Татарстане со следующего понедельника.

Дожди в республике связаны с влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона, который перемещается в западном направлении. По словам профессора, больше недели циклон находился на одном месте, что является довольно редким явлением.

Отмечается, что за прошедшие двое суток на территории республики выпала почти четверть месячной нормы осадков. При этом в Татарстане наблюдалась высокая влажность — до 100 процентов.