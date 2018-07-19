В Казани участники ОПГ вымогали у правозащитника 600 тысяч рублей и пугали телячьей головой

У сотрудника адвокатской конторы требовали деньги за проигранное дело.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МВД Татарстана задержали членов преступной группировки, которые вымогали 600 тысяч рублей у юриста адвокатской конторы. Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство и принуждение к даче ложных показаний».

Фигуранты дела вымогали деньги у юриста, который работал в адвокатской конторе, принадлежавшей одному из подозреваемых. Пострадавший рассказал следователям, что руководитель заставил его заняться заведомо проигрышным делом, за которое клиент заплатил около 600 тысяч рублей. После проигрыша в суде клиент потребовал вернуть деньги.

Руководитель адвокатской конторы стал требовать от своего подчиненного возместить ущерб клиенту. При этом в адрес потерпевшего сыпались угрозы от двух других участников ОПГ. В один из дней юрист обнаружил на своем придомовом участке телячью голову – так вымогатели хотели продемонстрировать ему серьезность намерений.



Подозреваемых удалось поймать при передаче денег. Сейчас Вахитовским судом они отправлены в СИЗО. Позднее еще один участник ОПГ попытался запугать пострадавшего юриста угрозами и избил его, потребовав изменить свои показания в суде. Но юрист не растерялся и обратился в полицию. Злоумышленник также был задержан и обвиняется в принуждении к даче ложных показаний.

МВД Татарстана рекомендует всем, кто пострадал от действий обвиняемых или обладает какой-либо информацией об их деятельности, сообщить по телефону 2-912-645.