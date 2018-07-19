Умерший 5 лет назад Горшенев появится на концерте «Короля и Шута» в виде голограммы

Специально для масштабных концертов были восстановлены оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенева.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На концертах «Короля и Шута» в Москве и Санкт-Петербурге появится голограмма Михаила Горшенева – дань памяти музыканту в пятый, юбилейный для группы год, пишет газета «Метро».



Зрители услышат хиты коллектива и увидят уникальный симбиоз «живого» выступления музыкантов с голографическим аудио- и видеоизображением Горшка в рамках общей сценографии.



Специально для этих масштабных концертов были восстановлены оригинальные концертные аудио- и видеозаписи Михаила Горшенева.



Даты концертов – 19 июля (Петербург) и 7 августа (Москва) – выбраны не случайно. Пять лет назад, 19 июля 2013 года, Горшенев был найден мертвым в своей питерской квартире. Ему было 39 лет.



7 августа Михаилу Горшеневу могло бы исполниться 45 лет. Музыканты постараются погрузить поклонников в атмосферу былых времен. На сцену выйдет и дочь Михаила – Александра Горшенева, которая вместе с Князем исполнит одну из композиций своего отца.