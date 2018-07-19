Британия опровергла информацию об опознании покушавшихся на Скрипалей

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию об идентификации подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в городе Солсбери.
Политик ответил в Twitter’е на сообщение Press Association следующим образом: «Я думаю, что эту историю можно отнести к рубрике "плохой источник и дикая спекуляция"».
Ранее об опознании покушавшихся на Скрипалей рассказали британская телекомпания ITV и Press Association. Определить их личности якобы удалось с помощью системы видеонаблюдения: записи с видеокамер были сопоставлены с данными людей, въезжавших в Соединенное Королевство незадолго до совершения преступления.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.
Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».
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