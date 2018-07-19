Активисты ОНФ в Татарстане дотошно «посчитали» все недочеты благоустроенных общественных пространств

Опрос мнения жителей общественники проводят, согласно принципам Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Члены Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан, проведя мониторинг благоустроенных общественных пространств региона, выявили разнообразные недоработки и недочеты объектов. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

Общественники зафиксировали, например, неработающие туалеты в современных парках, отсутствие теневых навесов на благоустроенных набережных.

Движение следит за тем, как учитывается мнение населения при благоустройстве дворов и общественных территорий с 2017 года, когда работа по преображению таких пространств вышла на уровень приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Внимание активистов ОНФ преимущественно было сконцентрировано на выявлении недочетов и опросе граждан. Например, люди в восторге от территории Горкинско-Ометьевского леса, но признают, что новый санузел там никогда не работает», – пояснил член регионального штаба ОНФ Тимуа Валиахметов.

Эта же проблема хорошо знакома посетителям пляжа «Камское море» в Лаишевском районе. При том, что благоустроенная береговая линия вмещает до 20 тыс. человек, санузлы далеко не всегда работают. Совершенно непродуманной, по словам опрошенных, здесь является и парковка, из-за чего оставлять машину приходится на узких улицах частного сектора, что, в свою очередь, создает неудобство и самим автомобилистам, и жителям. В то же время люди довольны работой медпункта и спасателей.

На презентованной в середине июня набережной озера Нижний Кабан, внешне привлекательной и полифункциональной, не организовано ни одной зоны с теневыми навесами. В жару это особенно актуально на открытой местности, многие из пользователей которой люди пожилого возраста и дети.

Результаты опросов будут направлены ОНФ в РТ в администрации объектов, где зафиксированы нарушения, в надежде, что замечания и пожелания населения будут учтены.

