Нацбанк по РТ рассказал, как отличить кредитный кооператив от финансовой пирамиды

Банк рекомендует проверять, включен ли кредитный потребительский кооператив в реестр КПК, опубликованный на сайте регулятора.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Отделение Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ рассказало, как отличить кредитный потребительский кооператив от финансовой пирамиды.

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) представляют собой добровольные объединения граждан и (или) юридических лиц, создаваемые не для извлечения прибыли, а для удовлетворения материальных потребностей своих пайщиков. При этом КПК не имеет права предоставлять займы гражданам и организациям, не являющимся членами кооператива.

Чтобы не перепутать потребкооператив с финансовой пирамидой, Нацбанк по РТ рекомендует проверить название организации — юридическая форма организации должна быть именно «Кредитный потребительский кооператив» или «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив». Кроме того, необходимо проверить, включен ли кооператив в реестр КПК, опубликованный на сайте Банка России.

Банк рекомендует обратить внимание на агрессивную рекламу. Обещания того, что вложения застрахованы государством и проценты в несколько раз превышают банковские, являются обманом. Нацбанк по РТ просит сообщать обо всех подозрительных предложениях в Банк России по телефону горячей линии, через интернет приемную на сайте www.cbr.ru, либо в письменной форме в Отделение-НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России.