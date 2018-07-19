В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Агрызском районе женщина зарубила бывшего мужа топором, расчленила болгаркой и зарыла во дворе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в ночь с 6 на 7 июня 32-летняя жительница села Старое Сляково подкралась с топором к спящему бывшему супругу и дважды ударила его по шее. Затем она сбросила тело в подпол, где расчленила жертву с помощью болгарки и топора.

Через несколько дней родители 32-летнего мужчины начали волноваться и обратились в полицию. В рамках расследования правоохранители предложили экс-супруге убитого явиться в отделение, однако в это время она находилась с ребенком на лечении в Челнах. Тем не менее втайне женщина явилась домой и закопала останки погибшего во дворе, но полицейские их обнаружили.

В итоге преступница написала явку с повинной и призналась в содеянном. Ей предъявили обвинение по статье «Убийство».

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