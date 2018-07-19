NYT: Трампу доложили о вмешательстве РФ в выборы до инаугурации

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Американская разведка за две недели до вступления в должность действующего Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа представила ему секретный доклад о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
Представленные Трампу доказательства включали взломанную электронную переписку российских разведчиков, а также информацию от некоего близкого к Кремлю «сверхсекретного источника», вышедшего на контакт с ЦРУ.
Последний был засекречен настолько, что тогдашний руководитель ведомства Джон Бреннан даже не упомянул о его существовании в ходе регулярных брифингов у завершавшего свою каденцию Президента Барака Обамы, а тайно сообщил о нем главе государства и группе избранных лиц.
По словам собеседников издания, Дональд Трамп выглядел убежденным доводами разведчиков, хотя и без особого желания. Однако затем он всегда пытался представить полученную им информацию в смягченном виде, отмечает NYT.
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