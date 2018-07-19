AliExpress запускает в России бесплатную доставку день в день

На данный момент услуга доступна для московских покупателей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). AliExpress посредством торговой площадки Tmall запускает бесплатную доставку день в день, сообщает РБК.

Пока услуга будет доступна только для покупателей из Москвы, приобретающих популярную электронику и бытовую технику.

В дальнейшем AliExpress обещает расширить услугу бесплатной доставки день в день на весь ассортимент для всех крупнейших городов России.