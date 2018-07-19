Для нижнекамских хозяйств с пятью коровами выделили 777 тыс. рублей на доильные аппараты

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 37 новых доильных аппаратов на сумму 777 тысяч рублей получили сельчане Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в рамках муниципальной программы на средства нижнекамского бюджета.
Мероприятие прошло в селе Сухарево. 37 личных подворий, имеющих пять и более дойных коров, получили новые аппараты стоимостью 21 тыс. рублей каждый. Оборудованием производства Самары сможет управлять любая хозяйка без помощи техников, так как его отличает мобильность и функциональность.
Специалисты продемонстрировали работу аппарата и отметили, что агрегаты будут находиться на гарантии в течение года. В завершение мероприятия состоялась концертная программа и театрализованное представление от жителей сельских поселений.
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