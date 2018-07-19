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Татар-информ

19 июля 2018, 17:22

Экономика и финансы

Минниханов: Каждый самозанятый должен стремиться к тому, чтобы стать ИП

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Фото: tatarstan.ru

Самозанятые предприниматели Татарстана озвучили Президенту Татарстана идеи и опасения по поводу легализации.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Каждый самозанятый должен стремиться к тому, чтобы получить статус индивидуального предпринимателя. Об этом на встрече с самозанятыми заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Встречу модерировал бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

«Должна быть динамика. Сначала их надо легализовать, затем стать ИП, потом открыть предприятие малого или среднего бизнеса», — сказал Минниханов.

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Совет по предпринимательству при Президенте РТ начал исследовать самозанятость в Татарстане в мае этого года. Решение было принято после заявления гендиректора «Бахетле» Муслимы Латыповой, сделанного на расширенном заседании совета в апреле. Она пожаловалась Президенту РТ Рустаму Минниханову на мам в декрете, которые продают торты через соцсети. Такой бизнес, по мнению Латыповой, получает необоснованные преимущества — не нужно платить налоги и отчисления в социальные фонды. В итоге специалисты уходят к таким предпринимателям из-за более высокой «серой» зарплаты.

Затем стало известно, что Татарстан станет пилотным регионом по внедрению системы сбора налогов для самозанятых.

На встрече с Миннихановым самозанятые предприниматели Татарстана озвучили идеи и опасения по поводу легализации.

Так, фитнес-нутрициолог Анна Колобова предложила ввести тестовый период на 6 месяцев без налогов и проверок, чтобы самозанятые могли потестировать свою нишу.

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Производитель корпусной мебели Тимур Султанов 2 года работал в статусе ИП и был вынужден закрыть бизнес из-за того, что тратил много времени на отчетность, поэтому предложил обезопасить самозанятых от высокого уровня бюрократии.

Организатор маркета детских товаров Юлия Райнвайн выразила опасения, что легализация повлечет за собой не только проверки, но и крупные штрафы. По ее мнению, самозанятых с точки зрения штрафов нужно приравнять к физлицам.

Блогер и гендиректор школы хороших манер «Лица» Дарья Канануха выступила с предложением приравнять самозанятых к юридическим лицам в части расчетов и платежей, чтобы появилась возможность оплачивать их услуги с расчетного счета компании-заказчика.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил собравшихся за открытость и заверил, что их пожелания будут учтены.

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