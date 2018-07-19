Бразильский болельщик-мем Томер Савойя попрощался с Россией

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Бразильский болельщик-мем Томер Савойя покинул Россию. Прощальные слова Савойя написал на своей странице в Instagram.
«Россия действительно удивительная и замечательная страна! Гостеприимные и любящие люди, сильно отличающиеся от того, что думали я и большинство бразильцев», — говорится в посте иностранца.
Савойя отмечает вкусную еду, красивые пейзажи, богатую культуру и эффективную транспортную систему в России. Он подчеркивает, что чувствует себя частью «фантастического места под названием Россия».
«Спасибо всем за заботу обо мне! Я люблю тебя! Я люблю Россию», — напоследок написал болельщик.
Во время мундиаля Томер Савойя посетил в Казани матч Бразилия — Бельгия. Ставший мемом болельщик побывал в редакции ИА «Татар-информ» и оценил татарскую еду.
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