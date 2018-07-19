Бразильский болельщик-мем Томер Савойя попрощался с Россией

Самый известный фанат чемпионата мира по футболу написал, что чувствует себя частью России.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Бразильский болельщик-мем Томер Савойя покинул Россию. Прощальные слова Савойя написал на своей странице в Instagram.

«Россия действительно удивительная и замечательная страна! Гостеприимные и любящие люди, сильно отличающиеся от того, что думали я и большинство бразильцев», — говорится в посте иностранца.

Савойя отмечает вкусную еду, красивые пейзажи, богатую культуру и эффективную транспортную систему в России. Он подчеркивает, что чувствует себя частью «фантастического места под названием Россия».

«Спасибо всем за заботу обо мне! Я люблю тебя! Я люблю Россию», — напоследок написал болельщик.

Во время мундиаля Томер Савойя посетил в Казани матч Бразилия — Бельгия. Ставший мемом болельщик побывал в редакции ИА «Татар-информ» и оценил татарскую еду.