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Алексей Анисимов

19 июля 2018, 17:18

Спорт

Метательница диска Панова стала первым победителем ЧР по легкой атлетике в Казани

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Фото: пресс-служба АВО

Представительница Москвы и Владимирской области показала результат 59.17 м.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Метательница диска Елена Панова, представляющая Москву и Владимирскую область, стала первой победительницей чемпионата России по легкой атлетике, который проходит в Казани. В первой попытке в секторе Панова метнула снаряд на 59.17 м.

Два года назад Панова попала в состав сборной России на Олимпийские игры, однако IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — прим. Т-и) отказала спортсменке в допуске. В своей карьере Панова уже побеждала на чемпионатах России, а также становилась серебряным призером Универсиады в Казани.

Второе место на чемпионате России-2018 в метании диска с результатом 58.5 м завоевала Екатерина Строкова — спортсменка показала в Казани свой лучший результат сезона. «Бронза» на счету Юлии Мальцевой, она метнула диск на 56.3 м.

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