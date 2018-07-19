Айрат Фаррахов: Оппозиция не смогла предложить альтернативы повышению пенсионного возраста

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фаррахов рассказал, что против повышения пенсионного возраста высказались члены ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Однако только последняя из этих партий смогла предложить альтернативу, но она вызывает больше вопросов.
«Они [Члены партии "Справедливая Россия"] предлагают поднять налоги для всех. Раз налоги несправедливы, в партии считают, что надо поднять для всех. При этом весь мир, включая страны бывшего СССР, пошел путем повышения пенсионного возраста, а "Справедливая Россия" предлагает не ходить этим путем», — сказал парламентарий.
Он уверен, что это решение уничтожит «зачатки нашей экономики, которая только-только начала расти». Фаррахов также отметил, что оппозиция пользуется резонансом вокруг повышения пенсионного возраста, чтобы привлечь голоса.
Ранее сообщалось, что поправки к проекту о повышении пенсионного возраста будут приниматься до 24 сентября.
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