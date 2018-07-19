Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии

Судья выразил несогласие с экстрадицией Пучдемона по обвинению только в растрате.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

Причиной этому стало несогласие с решением суда германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о выдаче Пучдемона испанским властям по обвинению только в растрате госсредств, но не по статье «подстрекательство к бунту».

Судья Пабло Льярена, аннулировавший европейский ордер на арест экс-главы Каталонии, считает, что немецкие коллеги не учли факты, нарушающие конституционный порядок Испании.

Напомним, что 1 октября 2017 года под руководством Карлеса Пучдемона был проведен референдум о независимости Каталонии, ныне признанный незаконным.