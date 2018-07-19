Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.
Причиной этому стало несогласие с решением суда германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о выдаче Пучдемона испанским властям по обвинению только в растрате госсредств, но не по статье «подстрекательство к бунту».
Судья Пабло Льярена, аннулировавший европейский ордер на арест экс-главы Каталонии, считает, что немецкие коллеги не учли факты, нарушающие конституционный порядок Испании.
Напомним, что 1 октября 2017 года под руководством Карлеса Пучдемона был проведен референдум о независимости Каталонии, ныне признанный незаконным.
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