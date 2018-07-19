В России выявили первые подделки двухтысячных купюр

Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается 5000 рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Центробанк России впервые выявил подделки номиналом 2000 рублей. Соответствующая информация указана в материалах регулятора.

В период с апреля по май было обнаружено 16 поддельных купюр. По данным ЦБ РФ, случаев подделки 200-рублевых купюр пока не было выявлено.

На первое место по числу подделок в отчетном периоде вышла купюра в 5000 рублей. За второй квартал 2018 года регулятор выявил более 6 тыс. таких купюр. На втором месте находится купюра номиналом 1000 рублей. За три месяца было подделано 2330 таких купюр.

Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей ЦБ РФ презентовал в октябре прошлого года.