Глава УФНС по РТ назвал справедливыми налоговые ставки для самозанятых

Предполагается, что ставка налога может составить 2,5 процента для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 4,5 процента – юрлицам.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Руководитель Управления ФНС России по РТ Марат Сафиуллин поддержал и назвал справедливыми налоговые ставки для самозанятых. Об этом он заявил на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями самозанятых жителей республики.

Он отметил, что сейчас Минфин России предлагает налоговую ставку в 2,5 процента для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 4,5 процента для тех, кто работает с юридическими лицами. Регистрация предпринимателей и уплата налогов будут происходить в онлайн-режиме.

Сафиуллин напомнил, что прошлые попытки государства легализовать индивидуальную занятость оказались непродуктивными. Так, няням, репетиторам и сиделкам предлагали уведомительный порядок постановки на учет в налоговых органах, освободив от уплаты налогов в течение 2017-2018 годов. «К сожалению, по всей стране было подано всего 1,5 тыс. уведомлений», – констатировал глава УФНС.

При этом чиновник отметил, что основные опасения самозанятых – это административная нагрузка, проверки надзорных органов, экономическая невыгодность налогового режима и непосильный взнос в 32 тыс. рублей при регистрации ИП.

В июне этого года глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин доложил Президенту РФ Владимиру Путину о пилотном проекте по внедрению упрощенной системы сбора налогов для самозанятых в четырех регионах страны. В их число помимо Татарстана вошли Москва, Московская и Калужская области. Согласно планам ФНС, самозанятые граждане смогут пройти регистрацию в налоговой службе и осуществлять налоговые платежи через специальное мобильное приложение без сдачи специальных справок и налоговой отчетности.