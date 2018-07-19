Глава УФНС по РТ назвал справедливыми налоговые ставки для самозанятых

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Руководитель Управления ФНС России по РТ Марат Сафиуллин поддержал и назвал справедливыми налоговые ставки для самозанятых. Об этом он заявил на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с представителями самозанятых жителей республики.
Он отметил, что сейчас Минфин России предлагает налоговую ставку в 2,5 процента для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 4,5 процента для тех, кто работает с юридическими лицами. Регистрация предпринимателей и уплата налогов будут происходить в онлайн-режиме.
Сафиуллин напомнил, что прошлые попытки государства легализовать индивидуальную занятость оказались непродуктивными. Так, няням, репетиторам и сиделкам предлагали уведомительный порядок постановки на учет в налоговых органах, освободив от уплаты налогов в течение 2017-2018 годов. «К сожалению, по всей стране было подано всего 1,5 тыс. уведомлений», – констатировал глава УФНС.
При этом чиновник отметил, что основные опасения самозанятых – это административная нагрузка, проверки надзорных органов, экономическая невыгодность налогового режима и непосильный взнос в 32 тыс. рублей при регистрации ИП.
В июне этого года глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин доложил Президенту РФ Владимиру Путину о пилотном проекте по внедрению упрощенной системы сбора налогов для самозанятых в четырех регионах страны. В их число помимо Татарстана вошли Москва, Московская и Калужская области. Согласно планам ФНС, самозанятые граждане смогут пройти регистрацию в налоговой службе и осуществлять налоговые платежи через специальное мобильное приложение без сдачи специальных справок и налоговой отчетности.
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