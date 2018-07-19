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Татар-информ

19 июля 2018, 17:06

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Казанский парк «Крылья Советов» на все лето станет ретрокинотеатром под открытым небом

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До конца теплого сезона по четвергам здесь будут проходить бесплатные показы фильмов советского времени.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Парк «Крылья Советов» в Казани на все лето превратится в бесплатный ретрокинотеатр под открытым небом. Каждый четверг при участии киноконцерна «Мосфильм» на летней сцене здесь будут проходить показы ретрофильмов, анонсирует пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Все пришедшие смогут посмотреть шедевры отечественного кинематографа, ставшие классикой – «Москва слезам не верит», «Мимино», «Я шагаю по Москве» и другие. До конца сезона гости парка смогут присоединиться к коллективному просмотру на свежем воздухе десятки лучших фильмов советской эпохи.

Стартует программа «Ретро-четверг» уже сегодня, 19 июля, в 21.00. Первым отдыхающие увидят фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.

Расписание кинопоказов в парке «Крылья Советов» организаторы рекомендуют уточнять в тематических группах в социальных сетях.
 

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