Топ маршрутов: женщины предпочитают лететь в Рим, мужчины – в Душанбе

Рейтинг женских направлений возглавил маршрут «Москва — Рим» (62 процента от всех пассажиров — женщины).

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Стали известны гендерные предпочтения путешественников, сообщает сервис путешествий Туту.ру.



Эксперты проанализировали все проданные билеты с июля 2017-го по июль 2018 года.



Рейтинг женских направлений возглавил маршрут «Москва — Рим» (62 процента от всех пассажиров — женщины). 61 процент пассажиров-женщин выбирали перелеты из Челябинска в Сочи, из Москвы в Израиль и Лондон и из Санкт-Петербурга в Салехард.



В топе женщин оказались курортные города, где можно купаться и загорать, – Сочи, Тель-Авив, Батуми, Анапа, Анталья, Дубай, Барселона, Ницца.



В мужском топе на первом месте оказался рейс из Москвы в Душанбе. Среди покупавших билеты на этот рейс – 75 процентов мужчины. В этом рейтинге нет курортных направлений, зато есть города, где распространен вахтовый метод работы – Бодайбо, Ухта, Усинск, Новый Уренгой, Апатиты и другие.