Минобороны опубликовало видеозапись испытаний ракеты «Кинжал»

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны РФ опубликовало на своей странице в Facebook’е видеозапись испытаний гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
На видеоролике запечатлены взлет вооруженного «Кинжалом» истребителя-перехватчика МиГ-31К и запуск им ракеты. Рядом с ним совершал полет дальний бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный этим оружием.
О новых разработках отечественного военно-промышленного комплекса впервые рассказал Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта этого года.
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты 9М723 оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Благодаря запуску с самолета она развивает скорость, превышающую скорость звука в десять раз. Увеличивается и дальность ее полета – до 1,5 тыс. км и более с 500 км при наземном пуске.
Сначала в качестве носителей «Кинжалов» использовались только истребители МиГ-31К, способные нести лишь по одной ракете. Однако затем стало известно, что их собираются испытать на Ту-22М3.
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