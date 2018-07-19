В отношении родителей 16-летних школьников инспекцией по делам несовершеннолетних будет составлен административный протокол.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). На Заинском водохранилище спасли подростков, унесенных течением на надувном матрасе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем очевидец сообщил сотрудникам МЧС о том, что двоих парней на матрасе уносит от берега неподалеку от садового товарищества «Энергетик». Молодые люди плавали в необорудованном для купания месте без сопровождения взрослых.

Спустя некоторое время сотрудники Общества спасения на водах и местные рыбаки обнаружили ребят в 600 метрах от берега.

В отношении родителей парней инспекцией по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Заинскому районе будет составлен протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».