Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Риски обострения ситуации на юго-востоке Украины по-прежнему сохраняются, заявил Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на совещании послов и постпредов. Об этом сообщает RT.
«Риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», — сказал глава государства.
Киев демонстрирует нежелание вести диалог с украинцами и откровенное пренебрежение договоренностями, отметил российский лидер. Кроме того, украинские власти рассчитывают все сценарии по силовому пути.
«Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации», — добавил Путин.
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