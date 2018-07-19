В Тетюшах началось строительство централизованной канализации

Фото: tetyushy.ru
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Тетюшах на улицах Калинина, Горького и 200 лет Тетюшам ведется строительство сетей водоотведения, пишет газета «Тетюшские зори».
Общая протяженность сетей составит около 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом.
Работы планируется завершить к концу августа текущего года.
Жители Тетюшей очень рады нововведениям и отмечают, что каждый месяц приходится вызывать спецтехнику, чтобы почистить яму. По их мнению, если в доме есть водоснабжение, должно быть и водоотведение.
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