В Тетюшах началось строительство централизованной канализации

Общая протяженность сетей водоотведения составит 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Тетюшах на улицах Калинина, Горького и 200 лет Тетюшам ведется строительство сетей водоотведения, пишет газета «Тетюшские зори».

Общая протяженность сетей составит около 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом.

Работы планируется завершить к концу августа текущего года.

Жители Тетюшей очень рады нововведениям и отмечают, что каждый месяц приходится вызывать спецтехнику, чтобы почистить яму. По их мнению, если в доме есть водоснабжение, должно быть и водоотведение.