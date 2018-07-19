Минфин РФ разработал план по противодействию иностранным санкциям

Ведомство планирует разработать проект ответных мер в отношении Украины.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ разработало программу мероприятий по противодействию иностранным санкциям на российскую экономику. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подготовленный ведомством план направлен на систематизацию антисанкционного законодательства. По данным издания, в Госдуме РФ до конца июля будет создана рабочая группа, которая займется вопросами снижения влияния санкций на экономику страны.

Перечень ответных мер состоит из нескольких тематических блоков. Первый блок содержит мероприятия, касающиеся внешнеэкономической деятельности. Одним из них является разработка программы по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках.

Следующий блок подразумевает изменения в антимонопольном законодательстве, направленные в том числе на ограничения импорта. Кроме того, Правительство планирует разработать меры по ограничению доступа к данным о компаниях, рискующих подпасть под санкции. Также ведомство должно создать проект «ответных» санкций против Украины.