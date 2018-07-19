Российские и китайские эксперты обсудят в Казани мониторинг качества и охрану трансграничных вод

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). С 23 по 28 июля Казань примет у себя IX ежегодное заседание Рабочей группы по мониторингу качества и охране трансграничных вод Совместной Российско-Китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
С целью обмена опытом планируется также проведение профильной Технической конференции, на которой экспертам представят в том числе систему мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
В ходе заседания Рабочей группы представители делегаций двух стран планируют обсудить выполнение Программы мероприятий по осуществлению совместного российско-китайского мониторинга качества вод трансграничных водных объектов в 2018 году, а также дать оценку качества вод трансграничных водных объектов по результатам наблюдений в 2017 году.
Трансграничными для Китая и России являются реки Аргунь, Амур, Уссури, Раздольная и озеро Ханка.
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