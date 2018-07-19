Путин заявил об отсутствии двойного дна в проекте «Северный поток – 2»

Проект газопровода носит исключительно коммерческий характер, подчеркнул глава государства.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Проект газопровода «Северный поток — 2» не имеет политической подоплеки, поскольку является исключительно коммерческим. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на совещании послов РФ в Министерстве иностранных дел, сообщает РИА Новости.

«Подчеркну: все те проекты, которые мы реализуем с Европой, включая и, скажем, „Северный поток — 2“, носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер», — сказал глава государства. По его словам, эти проекты не имеют какого-либо двойного дна.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2».