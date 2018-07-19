Шляхтин: «Рассчитываем, что кто-то из спортсменов получит допуск на чемпионат Европы»

Президент ВФЛА прокомментировал возможность участия россиян в предстоящем чемпионате Европы.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин на стартовой пресс-конференции чемпионата России в Казани выразил надежду на то, что российские спортсмены получат дополнительные допуски на чемпионат Европы в Берлине.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.

«Мне сложно отвечать за IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций — прим. Т-и). Насколько я знаю, сейчас идет процесс в плане получения допусков. Мы рассчитываем, что кто-то из ребят еще получит допуск. Вопрос не только в этом: нужно выполнить нормативы и уладить визовые дела», — отметил Шляхтин.