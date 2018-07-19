В Альметьевске МВД задержало группу «обнальщиков»

По данным оперативников, доход злоумышленников превысил семь миллионов рублей.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МВД задержали организованную группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.

Фигурантами преступления стали директор трех организаций и бухгалтер. Оперативники установили, что «обналом» они занимались с 2014 года.

Участники преступления распределили между собой обязанности – кто-то занимался поиском клиентов, а кто-то вел их учет. Подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых потом переводили на счета других юридических лиц, а после этого обналичивали.

По данным МВД, фигурантам удалось заработать 7 миллионов 330 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. «Обнальщикам» грозит до семи лет лишения свободы.

