В Альметьевске МВД задержало группу «обнальщиков»

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске сотрудники МВД задержали организованную группу, которая занималась обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД РТ.
Фигурантами преступления стали директор трех организаций и бухгалтер. Оперативники установили, что «обналом» они занимались с 2014 года.
Участники преступления распределили между собой обязанности – кто-то занимался поиском клиентов, а кто-то вел их учет. Подозреваемые перечисляли деньги на различные счета организаций, с которых потом переводили на счета других юридических лиц, а после этого обналичивали.
По данным МВД, фигурантам удалось заработать 7 миллионов 330 тысяч рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. «Обнальщикам» грозит до семи лет лишения свободы.
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