Президент ВФЛА: «Казань всегда опережала другие города по уровню инфраструктуры»

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали, Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Всероссийской федерации легкой атлетики России Дмитрий Шляхтин на стартовой пресс-конференции чемпионата страны по этой дисциплине в Казани заявил, что столица Татарстана всегда опережала другие российские города по уровню развития инфраструктуры.
Казань в 2018 году принимает 99-й чемпионат России по легкой атлетике. «При выборе города – хозяина этого турнира мы исходили из максимального уровня развития инфраструктуры. В этом году из-за чемпионата мира [по футболу] многие стадионы попали под реновацию, в ходе которой демонтировали беговые дорожки. Сейчас все это воссоздают, на 18 аренах дорожки будут восстановлены. Казань всегда опережала другие города по уровню развития инфраструктуры, по себестоимости отелей и другим показателям», – подчеркнул Шляхтин.
«Пока не приняли решение о том, где проведем юбилейный, сотый чемпионат России – возможно, устроим конкурс», – добавил он.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.
Убийство произошло в ночь с 6 на 7 июня в селе Старое Сляково Агрызского района республики.
Самозанятые предприниматели Татарстана озвучили Президенту Татарстана идеи и опасения по поводу легализации.
Представительница Москвы и Владимирской области показала результат 59.17 м.
В Доме Правительства РТ сегодня обсудили вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу.
До конца теплого сезона по четвергам здесь будут проходить бесплатные показы фильмов советского времени.
Предполагается, что ставка налога может составить 2,5 процента для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 4,5 процента – юрлицам.
Министерство экологии и природных ресурсов РТ представит свою систему мониторинга.
В отношении родителей 16-летних школьников инспекцией по делам несовершеннолетних будет составлен административный протокол.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Президент ВФЛА прокомментировал возможность участия россиян в предстоящем чемпионате Европы.
Дмитрий Шляхтин рассказал о мотивах выбора города – хозяина чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года.
В работе съезда принимают участие представители 57 регионов РФ и 24 зарубежных стран.
По словам митрополита Казанского и Татарстанского, в этом году празднование будет немного отличаться от предыдущих лет.
По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Анна Крылова и Ринас Ахмадеев могут побороться за путевки на ЧЕ.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе