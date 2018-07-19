Президент ВФЛА: «Казань всегда опережала другие города по уровню инфраструктуры»

Дмитрий Шляхтин рассказал о мотивах выбора города – хозяина чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Всероссийской федерации легкой атлетики России Дмитрий Шляхтин на стартовой пресс-конференции чемпионата страны по этой дисциплине в Казани заявил, что столица Татарстана всегда опережала другие российские города по уровню развития инфраструктуры.

Казань в 2018 году принимает 99-й чемпионат России по легкой атлетике. «При выборе города – хозяина этого турнира мы исходили из максимального уровня развития инфраструктуры. В этом году из-за чемпионата мира [по футболу] многие стадионы попали под реновацию, в ходе которой демонтировали беговые дорожки. Сейчас все это воссоздают, на 18 аренах дорожки будут восстановлены. Казань всегда опережала другие города по уровню развития инфраструктуры, по себестоимости отелей и другим показателям», – подчеркнул Шляхтин.

«Пока не приняли решение о том, где проведем юбилейный, сотый чемпионат России – возможно, устроим конкурс», – добавил он.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.