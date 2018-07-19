Путин назвал ЧМ – 2018 прорывом народной дипломатии

На мундиале болельщики смогли увидеть «открытую и дружелюбную Россию», отметил глава государства.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Чемпионат мира по футболу 2018 года является прорывом «народной дипломатии» заявил Президент России Владимир Путин во время своего выступления на совещании послов и постпредов в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

Путин сказал о том, что болельщики из разных уголков мира побывали в России, увидели ее «открытую, дружелюбную, современную» своими глазами. Их впечатления благоприятно скажутся на имидже страны в мире.

«Это очевидный успех, прорыв так называемой народной дипломатии», — подчеркнул глава государства.