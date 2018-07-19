Борзаковский: «Двое татарстанцев претендуют на попадание на чемпионат Европы»

По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Анна Крылова и Ринас Ахмадеев могут побороться за путевки на ЧЕ.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанские легкоатлеты Анна Крылова и Ринас Ахмадеев претендуют на путевки на чемпионат Европы, который пройдет в этом году в Берлине. Об этом на стартовой пресс-конференции казанского чемпионата России по легкой атлетике заявил главный тренер российской сборной Юрий Борзаковский.

«Есть Анна Крылова, но она в связи с травмами не набрала форму. Также Ринас Ахмадеев – посмотрим, как он пробежит пять тысяч метров, и уже потом будем делать выводы. Есть еще Светлана Улога, которая прошла в финал в своей дисциплине, но у нее нет международного допуска», – пояснил Борзаковский.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.