Премьер-министр РТ в рамках заседания коллегии Министерства внутренних дел Татарстана отметил высокий профессионализм полицейских республики.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Алексей Песошин наградил сотрудников МВД по РТ за безопасность во время FIFA 2018, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сегодня Премьер-министр РТ в рамках расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Татарстана отметил высокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов республики во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«С этой задачей вы справились на самом высоком уровне. На протяжении двух месяцев более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел республики, свыше пяти тысяч прикомандированных сотрудников из двенадцати субъектов РФ совместно с Росгвардией, ФСБ, МЧС и военнослужащими Минобороны РФ обеспечивали безопасность граждан и иностранных болельщиков», – сказал Алексей Песошин.

Председатель Правительства РТ отметил, что сотрудники МВД обеспечили безопасность на 30 спортивных и вспомогательных объектах, следили за правопорядком на улицах, парках и в местах скопления туристов в Казани.

Благодаря слаженным действиям полицейских при проведении всех шести футбольных матчей, которые посетили гости из 160 стран мира, никаких происшествий допущено не было. Площадку болельщиков FIFA посетили почти 750 тысяч человек, фан-зону круглосуточно охраняли сотрудники полиции.

«В целом результаты оперативно-служебной и служебно-боевой детальности группировки МВД России подтвердили правильность произведенных расчетов, сил и средств. Проделанная МВД по РТ работа получила высокую оценку Оргкомитета “Россия-2018”, руководства МВД России и Республики Татарстан. От имени Президента Татарстана и Правительства республики выражаю всем вам слова благодарности за добросовестную службу», – добавил Премьер-министр РТ.

В конце премьер-министр РТ вручил Благодарность Президента Республики Татарстан заместителю начальника УВМ МВД по РТ, инспектору по ОП ОУ МВД по РТ, начальнику ОГИБДД УМВД России по Казани и заместителю начальника отдела по Казанской зоне центра по противодействию экстремизму МВД по РТ.

Еще ряд сотрудников МВД республики Алексей Песошин отметил благодарностями Кабинета Министров РТ и нагрудными знаками «За заслуги в укреплении правопорядка».