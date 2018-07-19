Главное
В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Татар-информ

19 июля 2018, 18:12

Сельское хозяйство

Семья из Агрызского района выиграла грант в 1,5 млн рублей и занялась выращиванием виктории

Рекомендуем

Фото: agryz-rt.ru

Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году заказали из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Семья из Агрызского района – Альберт и Амина Ахмадеевы и их сыновья Айнур и Искандер – занимается выращиванием виктории. 1,5 млн рублей грантовых средств, полученных в рамках федеральной программы, планируют потратить на увеличение посадочной площади, пишут «Агрызские вести».

Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году Айнур заказал из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2», изучил всю технологию и приступил к работе. Сначала Ахмадеевы соорудили длинные грядки, разместили под ними установку орошения, обработанную почву покрыли темной пленкой и посадили три тысячи саженцев.

В прошлом году сорт «Еви-2» принес Ахмадеевым двойной урожай. Доход от продаж с восьми соток возместил расходы. Обработали рядом еще восемь соток земли и посадили в грунт еще три тысячи саженцев. На сегодняшний день с 16 соток ежедневно собирают десятки килограммов ягод. Самый большой урожай за день – 80 кг ягод.

Викторию отправляют в город Сарапул (Удмуртия), соседи и сельчане тоже покупают вкусную ягоду у Ахмадеевых. С начала сезона уже продано полтонны ягод.

Сегодня сыновья мечтают об увеличении площади. Нашелся и инвестор, недалеко от дома они получили еще один гектар земли. Пять теплиц по 230 метров Ахмадеевым помогла собрать ижевская организация, так была выкопана скважина под воду. В это же время десять женщин пересаживали усики плодов. Сейчас здесь поспевают ягоды сортов «Монтерей», «Еви-2», «Санандрес», купленных в Альметьевске. Всего было посажено 40 тысяч кустов виктории, работы обошлись в 5 млн рублей. Айнур отмечает, что за три года предприятие должно окупиться.

 

Реклама

Следующая новость

Обсуждается введение карантина по птичьему гриппу в пяти районах РТ
Новости дня
19:14
«Победа» запускает услугу Fly&Bus на рейс Ижевск – Москва через Нижнекамск

С помощью единого билета пассажиры из Удмуртии смогут быстро добраться из Ижевска в Москву и обратно через аэропорт Бегишево.

19:07
В Казани участники ОПГ вымогали у правозащитника 600 тысяч рублей и пугали телячьей головой

У сотрудника адвокатской конторы требовали деньги за проигранное дело.

19:06
Фаттахов предложил Молодежному правительству интегрироваться в его ведомство

Участники форсайт-встречи с министром попросили больших полномочий для правительства.

19:02
Азат Кадыров: «Чемпионат мира показал миру настоящую Россию и Татарстан»

В дни футбольного мундиаля, республику посетили сотни тысяч человек, а благодаря трансляциям о Казани узнали миллионы.

18:54
В Тетюшах началось строительство централизованной канализации

Общая протяженность сетей водоотведения составит 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения.

18:42
На стадионе «Казань Арена» откроется «Музей спорта»

Директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» предложил на южных трибунах стадиона открыть выставку достижений татарстанского спорта.

18:40
Путин назвал ЧМ – 2018 прорывом народной дипломатии
18:30
Эксперт КФУ рассказал, когда в Татарстан вернется хорошая погода

Дожди в республике связаны с влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона.

18:26
Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины
18:20
Умерший 5 лет назад Горшенев появится на концерте «Короля и Шута» в виде голограммы
18:18
Запуск ракеты с ядерной установкой «Буревестник» показали на видео
18:12
Семья из Агрызского района выиграла грант в 1,5 млн рублей и занялась выращиванием виктории

Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году заказали из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2».

18:10
Активисты ОНФ в Татарстане дотошно «посчитали» все недочеты благоустроенных общественных пространств
18:06
Айрат Фаррахов: Оппозиция не смогла предложить альтернативы повышению пенсионного возраста

Депутат Госдумы от Татарстана считает, что партии не могут предложить альтернативного решения, которое позволит повысить пенсии.

18:04
Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным
17:58
Британия опровергла информацию об опознании покушавшихся на Скрипалей
17:56
Сельскохозяйственное предприятие РТ погасило долг по зарплате в 4,1 млн рублей

Заработную плату получили более 200 работников компании «Джукетау».

17:40
Бразильский болельщик-мем Томер Савойя попрощался с Россией
17:35
В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Убийство произошло в ночь с 6 на 7 июня в селе Старое Сляково Агрызского района республики.

17:31
NYT: Трампу доложили о вмешательстве РФ в выборы до инаугурации
17:24
Болельщики ЧМ-2018 унесли из бесплатных поездов одеял и подстаканников на миллион рублей
17:22
Минниханов: Каждый самозанятый должен стремиться к тому, чтобы стать ИП

Самозанятые предприниматели Татарстана озвучили Президенту Татарстана идеи и опасения по поводу легализации.

17:21
В Альметьевске МВД задержало группу «обнальщиков»
17:18
Метательница диска Панова стала первым победителем ЧР по легкой атлетике в Казани

Представительница Москвы и Владимирской области показала результат 59.17 м.

17:12
Газон с тренировочных площадок ЧМ-2018 переедет в школы и скверы

В Доме Правительства РТ сегодня обсудили вопросы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу.

События

19 июляАйрат Фаррахов: Оппозиция не имеет конструктивных предложений по повышению пенсий

19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018

19 июля«Ходят как в музей»: на могиле Хании Фархи установили надгробный камень

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)