Семья из Агрызского района выиграла грант в 1,5 млн рублей и занялась выращиванием виктории

Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году заказали из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Семья из Агрызского района – Альберт и Амина Ахмадеевы и их сыновья Айнур и Искандер – занимается выращиванием виктории. 1,5 млн рублей грантовых средств, полученных в рамках федеральной программы, планируют потратить на увеличение посадочной площади, пишут «Агрызские вести».



Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году Айнур заказал из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2», изучил всю технологию и приступил к работе. Сначала Ахмадеевы соорудили длинные грядки, разместили под ними установку орошения, обработанную почву покрыли темной пленкой и посадили три тысячи саженцев.

В прошлом году сорт «Еви-2» принес Ахмадеевым двойной урожай. Доход от продаж с восьми соток возместил расходы. Обработали рядом еще восемь соток земли и посадили в грунт еще три тысячи саженцев. На сегодняшний день с 16 соток ежедневно собирают десятки килограммов ягод. Самый большой урожай за день – 80 кг ягод.

Викторию отправляют в город Сарапул (Удмуртия), соседи и сельчане тоже покупают вкусную ягоду у Ахмадеевых. С начала сезона уже продано полтонны ягод.



Сегодня сыновья мечтают об увеличении площади. Нашелся и инвестор, недалеко от дома они получили еще один гектар земли. Пять теплиц по 230 метров Ахмадеевым помогла собрать ижевская организация, так была выкопана скважина под воду. В это же время десять женщин пересаживали усики плодов. Сейчас здесь поспевают ягоды сортов «Монтерей», «Еви-2», «Санандрес», купленных в Альметьевске. Всего было посажено 40 тысяч кустов виктории, работы обошлись в 5 млн рублей. Айнур отмечает, что за три года предприятие должно окупиться.