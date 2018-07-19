Минниханов: Рано или поздно систему самозанятости надо упорядочить

Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Рано или поздно систему самозанятости в России надо упорядочить, заявил на встрече с самозанятыми Президент Татарстана Рустам Минниханов. Встречу модерировал бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.
В июне этого года глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин доложил Президенту России Владимиру Путину о пилотном проекте по внедрению упрощенной системы сбора налогов для самозанятых в четырех регионах страны, куда помимо Татарстана вошли Москва, Московская и Калужская области. Согласно планам ФНС, самозанятые граждане смогут пройти регистрацию в налоговой службе и осуществлять налоговые платежи через специальное мобильное приложение без сдачи специальных справок и налоговой отчетности.
Минниханов подчеркнул, что сейчас властям важно услышать эту категорию людей и понять их опасения.
«Такая ситуация не может продолжаться, вы молодцы, что работаете, содержите себя и семью. Но есть обязательства, вы не всегда будете молодые, скоро пенсия. Вы законопослушные люди. Зачем вам рисковать», — обратился к предпринимателям Рустам Минниханов.
Для государства важно не то, сколько средств можно собрать в бюджет через налогообложение самозанятых, главное — упорядочить систему, подчеркнул Президент РТ.
Это позволит людям легитимно зарабатывать, не опасаясь, что они нарушают закон.
При этом Рустам Минниханов призвал предпринимателей открыто говорить о своих проблемах, не боясь того, что их будут преследовать налоговые инспекторы после завершения встречи.
Уполномоченный по правам предпринимателей РТ Тимур Нагуманов отметил, что, действительно, среди собравшихся были подобные опасения. Он добавил, что всех в этой категории нельзя загнать в одни рамки, подход должен быть комплексным.
Совет по предпринимательству при Президенте РТ начал исследовать самозанятость в Татарстане в мае этого года. Решение было принято после заявления гендиректора «Бахетле» Муслимы Латыповой, сделанного на расширенном заседании совета в апреле. Она пожаловалась Президенту РТ Рустаму Минниханову на мам в декрете, которые продают торты через соцсети. Такой бизнес, по мнению Латыповой, получает необоснованные преимущества — не нужно платить налоги и отчисления в социальные фонды. В итоге специалисты уходят к таким предпринимателям из-за более высокой «серой» зарплаты.
Президент ВФЛА прокомментировал возможность участие россиян в предстоящем чемпионате Европы.
Дмитрий Шляхтин рассказал о мотивах выбора города – хозяина чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года.
В работе съезда принимают участие представители 57 регионов РФ и 24 зарубежных стран.
По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Анна Крылова и Ринас Ахмадеев могут побороться за путевки на ЧЕ.
Премьер-министр РТ в рамках заседания коллегии Министерства внутренних дел Татарстана отметил высокий профессионализм полицейских республики.
Для государства важно упорядочить систему, а не получить как можно больше средств в бюджет через налогообложение самозанятых.
Судно «Геннадий Куклев» отремонтировано санкт-петербургскими специалистами.
Татарстанцев на турнире поддержат юные спортсмены-легкоатлеты из районов республики.
Турнир пройдет с 24 по 29 июля на кортах казанского Центра пляжных видов спорта.
Президент РТ провел встречу с генеральным директором компании Матсом Фрибергом.
Компания подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой», однако дата готовности судна «Очарованный странник» пока неизвестна.
В столице Татарстана проходят мероприятия, посвященные памяти религиозного деятеля.
Волонтеры планируют убрать с территории мусор, бутылки и ветки, чтобы сделать прогулки по лесу комфортными и безопасными.
При грозах вероятны усиления ветра до 15 – 20 м/с.
Ограничение движения транспорта связано с ремонтом проезжей части.
14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.
Татарстанские нефтяники на треть нарастили добычу сверхвязкой нефти.
887 татарстанских подрядчиков лишились допуска из-за исключения «Первого поволжского строительного объединения» из списков Госреестра.
В начале 2019 года обновленные предметы, в числе которых рояль Камала и кафтан воспитывавшей Тукая тетушки, смогут увидеть посетители.
В сохранении и развитии отрасли путешествий по воде татарстанским операторам пока придется рассчитывать только на себя.
Конкуренция за трудовые ресурсы привела к серьезному росту зарплат в нефтегазохимической отрасли РТ.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе