Минниханов: Рано или поздно систему самозанятости надо упорядочить

Для государства важно упорядочить систему, а не получить как можно больше средств в бюджет через налогообложение самозанятых.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Рано или поздно систему самозанятости в России надо упорядочить, заявил на встрече с самозанятыми Президент Татарстана Рустам Минниханов. Встречу модерировал бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов.

В июне этого года глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин доложил Президенту России Владимиру Путину о пилотном проекте по внедрению упрощенной системы сбора налогов для самозанятых в четырех регионах страны, куда помимо Татарстана вошли Москва, Московская и Калужская области. Согласно планам ФНС, самозанятые граждане смогут пройти регистрацию в налоговой службе и осуществлять налоговые платежи через специальное мобильное приложение без сдачи специальных справок и налоговой отчетности.

Минниханов подчеркнул, что сейчас властям важно услышать эту категорию людей и понять их опасения.

«Такая ситуация не может продолжаться, вы молодцы, что работаете, содержите себя и семью. Но есть обязательства, вы не всегда будете молодые, скоро пенсия. Вы законопослушные люди. Зачем вам рисковать», — обратился к предпринимателям Рустам Минниханов.

Для государства важно не то, сколько средств можно собрать в бюджет через налогообложение самозанятых, главное — упорядочить систему, подчеркнул Президент РТ.

Это позволит людям легитимно зарабатывать, не опасаясь, что они нарушают закон.

При этом Рустам Минниханов призвал предпринимателей открыто говорить о своих проблемах, не боясь того, что их будут преследовать налоговые инспекторы после завершения встречи.

Уполномоченный по правам предпринимателей РТ Тимур Нагуманов отметил, что, действительно, среди собравшихся были подобные опасения. Он добавил, что всех в этой категории нельзя загнать в одни рамки, подход должен быть комплексным.

Совет по предпринимательству при Президенте РТ начал исследовать самозанятость в Татарстане в мае этого года. Решение было принято после заявления гендиректора «Бахетле» Муслимы Латыповой, сделанного на расширенном заседании совета в апреле. Она пожаловалась Президенту РТ Рустаму Минниханову на мам в декрете, которые продают торты через соцсети. Такой бизнес, по мнению Латыповой, получает необоснованные преимущества — не нужно платить налоги и отчисления в социальные фонды. В итоге специалисты уходят к таким предпринимателям из-за более высокой «серой» зарплаты.