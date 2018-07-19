Около 30 спортсменов из Татарстана примут участие в чемпионате России по легкой атлетике

Татарстанцев на турнире поддержат юные спортсмены-легкоатлеты из районов республики.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Участниками чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал в Казани, стали 29 татарстанских спортсменов. Об этом на стартовой пресс-конференции турнира сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Столица Татарстана в третий раз в своей истории принимает национальное первенство по легкой атлетике: ранее турнир проходил на Центральном стадионе Казани в 2008 и 2014 годах.

«После эйфории от чемпионата мира по футболу нам нужны такие зрелищные старты. Нам важен и нужен этот турнир (чемпионат России по легкой атлетике – прим. Т-и), "королеву спорта" в Татарстане любят. Нам приятно, что на старт выйдут более тысячи участников, 29 из них – наши, татарстанские ребята», – подчеркнул Шайхутдинов.

Отвечая на вопрос о привлечении зрителей на трибуны, первый замминистра отметил, что приглашение посетить турнир получили юные легкоатлеты из ближайших районов республики. «Зрители будут, мы работали в этом направлении. Пригласили ближайшие районы, где есть отделения ДЮСШ по легкой атлетике», – пояснил он.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.