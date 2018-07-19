Около 30 спортсменов из Татарстана примут участие в чемпионате России по легкой атлетике

Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Участниками чемпионата России по легкой атлетике, который стартовал в Казани, стали 29 татарстанских спортсменов. Об этом на стартовой пресс-конференции турнира сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
Столица Татарстана в третий раз в своей истории принимает национальное первенство по легкой атлетике: ранее турнир проходил на Центральном стадионе Казани в 2008 и 2014 годах.
«После эйфории от чемпионата мира по футболу нам нужны такие зрелищные старты. Нам важен и нужен этот турнир (чемпионат России по легкой атлетике – прим. Т-и), "королеву спорта" в Татарстане любят. Нам приятно, что на старт выйдут более тысячи участников, 29 из них – наши, татарстанские ребята», – подчеркнул Шайхутдинов.
Отвечая на вопрос о привлечении зрителей на трибуны, первый замминистра отметил, что приглашение посетить турнир получили юные легкоатлеты из ближайших районов республики. «Зрители будут, мы работали в этом направлении. Пригласили ближайшие районы, где есть отделения ДЮСШ по легкой атлетике», – пояснил он.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 19 по 22 июля. Для спортсменов, имеющих допуск на международные старты, этот турнир станет отборочным на чемпионат Европы в Берлине.
Следующая новость
Президент ВФЛА прокомментировал возможность участие россиян в предстоящем чемпионате Европы.
Дмитрий Шляхтин рассказал о мотивах выбора города – хозяина чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года.
В работе съезда принимают участие представители 57 регионов РФ и 24 зарубежных стран.
По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Анна Крылова и Ринас Ахмадеев могут побороться за путевки на ЧЕ.
Премьер-министр РТ в рамках заседания коллегии Министерства внутренних дел Татарстана отметил высокий профессионализм полицейских республики.
Для государства важно упорядочить систему, а не получить как можно больше средств в бюджет через налогообложение самозанятых.
Судно «Геннадий Куклев» отремонтировано санкт-петербургскими специалистами.
Татарстанцев на турнире поддержат юные спортсмены-легкоатлеты из районов республики.
Турнир пройдет с 24 по 29 июля на кортах казанского Центра пляжных видов спорта.
Президент РТ провел встречу с генеральным директором компании Матсом Фрибергом.
Компания подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой», однако дата готовности судна «Очарованный странник» пока неизвестна.
В столице Татарстана проходят мероприятия, посвященные памяти религиозного деятеля.
Волонтеры планируют убрать с территории мусор, бутылки и ветки, чтобы сделать прогулки по лесу комфортными и безопасными.
При грозах вероятны усиления ветра до 15 – 20 м/с.
Ограничение движения транспорта связано с ремонтом проезжей части.
14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.
Татарстанские нефтяники на треть нарастили добычу сверхвязкой нефти.
887 татарстанских подрядчиков лишились допуска из-за исключения «Первого поволжского строительного объединения» из списков Госреестра.
В начале 2019 года обновленные предметы, в числе которых рояль Камала и кафтан воспитывавшей Тукая тетушки, смогут увидеть посетители.
В сохранении и развитии отрасли путешествий по воде татарстанским операторам пока придется рассчитывать только на себя.
Конкуренция за трудовые ресурсы привела к серьезному росту зарплат в нефтегазохимической отрасли РТ.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе