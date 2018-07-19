Орешкин заявил об отказе России от политики импортозамещения в пользу наращивания экспорта

В российской экономической повестке на первый план выдвигается тема развития экспортного потенциала страны.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Задача развития экспортного потенциала России важнее политики импортозамещения, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости.

Орешкин назвал импортозамещение «темой из прошлого». Министр подчеркнул, что в сегодняшней экономической повестке на первый план выходит тема экспортного потенциала, а также вопрос выхода продукции на зарубежные рынки.

По его словам, в стране нет проекта по импортозамещению, но при этом разработан «национальный проект по экспорту».