Орешкин заявил об отказе России от политики импортозамещения в пользу наращивания экспорта

Рекомендуем
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Задача развития экспортного потенциала России важнее политики импортозамещения, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Орешкин назвал импортозамещение «темой из прошлого». Министр подчеркнул, что в сегодняшней экономической повестке на первый план выходит тема экспортного потенциала, а также вопрос выхода продукции на зарубежные рынки.
По его словам, в стране нет проекта по импортозамещению, но при этом разработан «национальный проект по экспорту».
Следующая новость
Татьяна Петрова-Архипова получила бронзовую награду Олимпиады-2008 в беге на 3000 метров с барьерами.
В двух казанских пресс-центрах Чемпионата мира по футболу, работали почти три тысячи журналистов из 50 стран мира.
Авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю с вылетом в вечернее или ночное время.
Ново-Савиновский МФЦ не будет работать 21 и 29 июля, Южный МФЦ не будет осуществлять прием граждан 22 и 28 июля.
С помощью единого билета пассажиры из Удмуртии смогут быстро добраться из Ижевска в Москву и обратно через аэропорт Бегишево.
У сотрудника адвокатской конторы требовали деньги за проигранное дело.
Участники форсайт-встречи с министром попросили больших полномочий для правительства.
В дни футбольного мундиаля, республику посетили сотни тысяч человек, а благодаря трансляциям о Казани узнали миллионы.
Общая протяженность сетей водоотведения составит 3 км, из них 900 метров будут проложены с применением установки горизонтально-направленного бурения.
Директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» предложил на южных трибунах стадиона открыть выставку достижений татарстанского спорта.
Дожди в республике связаны с влиянием северо-восточной периферии глубокого циклона.
Супруги начинали с восьми соток, а в прошлом году заказали из Голландии сорта «Хоный», «Альба», «Еви-2».
Депутат Госдумы от Татарстана считает, что партии не могут предложить альтернативного решения, которое позволит повысить пенсии.
Заработную плату получили более 200 работников компании «Джукетау».
Убийство произошло в ночь с 6 на 7 июня в селе Старое Сляково Агрызского района республики.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018