Путин пообещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России

Размещение баз НАТО у российских границ является прямой угрозой для страны, отметил Президент.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Россия даст соразмерный ответ на размещение военных баз НАТО у границ государства. Об этом в ходе совещания послов и постпредов РФ заявил Президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — сказал Путин.

Россия отреагирует «на подобные агрессивные шаги», поскольку они являются прямой угрозой для безопасности государства.