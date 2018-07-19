Президент ОКР приедет в Казань на чемпионат мира по пляжному гандболу

Турнир пройдет с 24 по 29 июля на кортах казанского Центра пляжных видов спорта.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков приедет в Казань на открытие чемпионата мира по пляжному гандболу. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов.

«Глава национального олимпийского комитета Станислав Поздняков прилетит к нам во вторник (24 июля – прим. Т-и) на церемонию открытия чемпионата мира по пляжному гандболу», – пояснил Шайхутдинов.

Чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет в Казани с 24 по 29 июля. Участие в нем примут 16 мужских и 16 женских команд. Российская мужская сборная на групповом этапе сыграет против команд Бразилии, США и Швеции, а женская сборная России за выход из группы поборется с командами Бразилии, США и Таиланда.