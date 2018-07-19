В Елабужском районе произошел мор рыбы

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Фото: esn-24.ru
(Елабуга,19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Мор рыбы произошел в небольшой речке Танайка Елабужского района. Жители села забили тревогу: если вчера погибшей рыбы было меньше, сегодня их в несколько раз больше.
По словам сельчан, вот уже на протяжении нескольких дней от реки исходит неприятный специфический запах.
«Позавчера был неприятный запах, а вчера я увидела, что начали всплывать мертвые рыбы. Причем это уже не первый подобный случай», – делится жительница Танайки Анастасия Лысанова.
Среди погибшей рыбы большая часть молоди карасей и карпов, по словам специалистов, эти рыбы отличаются своей жизнеспособностью.
Кроме того, здесь купаются дети. Причину гибели рыб предстоит выяснить экологам, специалисты уже взяли пробы воды. По словам государственного инспектора в области охраны окружающей среды Прикамского территориального Управления Виталия Сабирова, результаты анализа станут известны через неделю.
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