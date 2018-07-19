В Елабужском районе произошел мор рыбы

По словам сельчан, вот уже на протяжении нескольких дней от реки Танайка исходит неприятный специфический запах.

(Елабуга,19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Мор рыбы произошел в небольшой речке Танайка Елабужского района. Жители села забили тревогу: если вчера погибшей рыбы было меньше, сегодня их в несколько раз больше.

По словам сельчан, вот уже на протяжении нескольких дней от реки исходит неприятный специфический запах.

«Позавчера был неприятный запах, а вчера я увидела, что начали всплывать мертвые рыбы. Причем это уже не первый подобный случай», – делится жительница Танайки Анастасия Лысанова.

Среди погибшей рыбы большая часть молоди карасей и карпов, по словам специалистов, эти рыбы отличаются своей жизнеспособностью.

Кроме того, здесь купаются дети. Причину гибели рыб предстоит выяснить экологам, специалисты уже взяли пробы воды. По словам государственного инспектора в области охраны окружающей среды Прикамского территориального Управления Виталия Сабирова, результаты анализа станут известны через неделю.

