Первый модернизированный метеор начинает рейсы из Казани в Свияжск

Судно «Геннадий Куклев» отремонтировано санкт-петербургскими специалистами.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 20 июля стартуют рейсы из Казани в Свияжск на первом модернизированном метеоре «Геннадий Куклев» компании «Татфлот», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Судно отремонтировано санкт-петербургскими специалистами компании «Морская техника». Финансовая возможность модернизации двух скоростных теплоходов «Метеор-240» появилась в 2017 году связи с распоряжением Президента РТ.

Теперь на судах «Геннадий Куклев» и «Восход-51» установлены новые более современные, экономичные главные двигатели и части судовых систем. Кроме того, заменена часть корпусов и отремонтирован пассажирский салон.

Скоростной метеор «Геннадий Куклев» прошел швартовые испытания и получил освидетельствование в Российском Речном Регистре.

Второй теплоход «Восход-51» такое освидетельствование только еще проходит. Технически переоснащенные скоростные суда будут выполнять как регулярные, так и экскурсионные рейсы в Болгар и Свияжск.

В 2015-2016 годах, к слову, при поддержке руководства республики современное переоснащение получили скоростные теплоходы «Метеор-249» «Вячеслав Каргин» и «Метеор-212» «Владимир Нефёдов». В настоящее время эти суда обслуживают регулярные рейсы из Казани в Болгар.

