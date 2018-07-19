В Казань прибывают делегаты VII внеочередного съезда Всемирного конгресса татар

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). По решению Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар 19 — 22 июля 2018 года в Казани проходит VII внеочередной съезд Всемирного конгресса татар. В работе съезда принимают участие делегаты из 57 регионов РФ и 24 зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар (ВКТ).
Прибывшие в столицу Татарстана делегаты 19 июля проходят регистрацию в отеле «Гранд». Сейчас идет регистрация делегатов из регионов России и зарубежных стран.
Вечером 19 июля гости увидят выступление государственного фольклорного ансамбля под руководством народного артиста Татарстана Айдара Файзрахманова. Концерт состоится в Татарском государственном академическом театре им. Мусы Джалиля.
20 июля в торгово-развлекательном комплексе «Корстон» пройдет пленарное заседание VII внеочередного съезда ВКТ. Делегаты рассмотрят вопрос внесения изменений в Устав ВКТ.
Также 20 июля ожидается поездка делегатов в литературно-мемориальный комплекс Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района РТ.
21 июля делегаты съезда примут участие в ежегодном съезде мусульман «Изге Болгар жыены».
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