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Татар-информ

19 июля 2018, 14:51

ОбществоДуховная жизнь

Музей Валиуллы Якупова открылся в Казани

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Фото: dumrt.ru

В столице Татарстана проходят мероприятия, посвященные памяти религиозного деятеля.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Апанаевской мечети Казани заработал музей Валиуллы Якупова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Торжественное открытие музея состоялось сегодня утром. В нем приняли участие заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялутдинов, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев и другие представители мусульманского духовенства, отмечается сообщении.

В Казани сейчас проходят мероприятия, посвященные памяти мусульманского религиозного деятеля, историка и общественного деятеля, бывшего имам-хатыба Апанаевской мечети Валиуллы хазрата Якупова (1963 – 2012). Хазраты, работавшие с ним в разные годы, посетили могилу убитого террористами священнослужителя на мусульманском кладбище столицы Татарстана. 

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