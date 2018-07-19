Музей Валиуллы Якупова открылся в Казани

Фото: dumrt.ru
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Апанаевской мечети Казани заработал музей Валиуллы Якупова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
Торжественное открытие музея состоялось сегодня утром. В нем приняли участие заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялутдинов, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев и другие представители мусульманского духовенства, отмечается сообщении.
В Казани сейчас проходят мероприятия, посвященные памяти мусульманского религиозного деятеля, историка и общественного деятеля, бывшего имам-хатыба Апанаевской мечети Валиуллы хазрата Якупова (1963 – 2012). Хазраты, работавшие с ним в разные годы, посетили могилу убитого террористами священнослужителя на мусульманском кладбище столицы Татарстана.
Президент ВФЛА прокомментировал возможность участие россиян в предстоящем чемпионате Европы.
Дмитрий Шляхтин рассказал о мотивах выбора города – хозяина чемпионата мира по легкой атлетике 2018 года.
В работе съезда принимают участие представители 57 регионов РФ и 24 зарубежных стран.
По словам главного тренера сборной России по легкой атлетике, Анна Крылова и Ринас Ахмадеев могут побороться за путевки на ЧЕ.
Премьер-министр РТ в рамках заседания коллегии Министерства внутренних дел Татарстана отметил высокий профессионализм полицейских республики.
Для государства важно упорядочить систему, а не получить как можно больше средств в бюджет через налогообложение самозанятых.
Судно «Геннадий Куклев» отремонтировано санкт-петербургскими специалистами.
Татарстанцев на турнире поддержат юные спортсмены-легкоатлеты из районов республики.
Турнир пройдет с 24 по 29 июля на кортах казанского Центра пляжных видов спорта.
Президент РТ провел встречу с генеральным директором компании Матсом Фрибергом.
Компания подтвердила готовность выполнять навигацию на теплоходе «Борис Полевой», однако дата готовности судна «Очарованный странник» пока неизвестна.
В столице Татарстана проходят мероприятия, посвященные памяти религиозного деятеля.
Волонтеры планируют убрать с территории мусор, бутылки и ветки, чтобы сделать прогулки по лесу комфортными и безопасными.
При грозах вероятны усиления ветра до 15 – 20 м/с.
Ограничение движения транспорта связано с ремонтом проезжей части.
14-летний парень пытался покончить с собой из-за издевательств со стороны сотрудников организации.
Татарстанские нефтяники на треть нарастили добычу сверхвязкой нефти.
887 татарстанских подрядчиков лишились допуска из-за исключения «Первого поволжского строительного объединения» из списков Госреестра.
В начале 2019 года обновленные предметы, в числе которых рояль Камала и кафтан воспитывавшей Тукая тетушки, смогут увидеть посетители.
В сохранении и развитии отрасли путешествий по воде татарстанским операторам пока придется рассчитывать только на себя.
Конкуренция за трудовые ресурсы привела к серьезному росту зарплат в нефтегазохимической отрасли РТ.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе