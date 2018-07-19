Музей Валиуллы Якупова открылся в Казани

В столице Татарстана проходят мероприятия, посвященные памяти религиозного деятеля.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Апанаевской мечети Казани заработал музей Валиуллы Якупова. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Торжественное открытие музея состоялось сегодня утром. В нем приняли участие заместитель муфтия Татарстана Мансур хазрат Джалялутдинов, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев и другие представители мусульманского духовенства, отмечается сообщении.

В Казани сейчас проходят мероприятия, посвященные памяти мусульманского религиозного деятеля, историка и общественного деятеля, бывшего имам-хатыба Апанаевской мечети Валиуллы хазрата Якупова (1963 – 2012). Хазраты, работавшие с ним в разные годы, посетили могилу убитого террористами священнослужителя на мусульманском кладбище столицы Татарстана.