Минниханов: Татарстану и компании «ЗМ Россия» надо развивать совместные проекты

Президент РТ провел встречу с генеральным директором компании Матсом Фрибергом.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Татарстану и компании «ЗМ Россия» необходимо развивать совместные проекты, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с гендиректором предприятия Матсом Фрибергом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов напомнил, что Татарстан уже имеет опыт успешного сотрудничества с компанией «3M Россия». Глава республики подчеркнул, что необходимо развивать совместные проекты, в том числе сотрудничать в вопросах продвижения продукции на новые рынки.

Глава компании «3M Россия» Матс Фриберг заявил, что Татарстан сотрудничает со многими международными компаниями и республика положительно зарекомендовала себя в качестве партнера. Матс Фриберг поблагодарил Президента РТ за личное участие в развитии проектов и открытии производств.

Осенью 2015 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» открылся завод антикоррозийных жидких покрытий «ЗМ Волга». Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.