В музее Боратынского Михаил Коренев ответит на топ-30 вопросов о гитарах и укулеле

С 22 июля музыкант возобновляет цикл мастер-классов, семинаров и лекций в музее Боратынского.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 22 июля в музее Боратынского состоится мастер-класс Михаила Коренева «Гитара и укулеле: топ 30 вопросов при выборе инструмента», сообщает Минкультуры РТ.



Михаил Коренев – известный музыкант, ведущий, лауреат многочисленных конкурсов, организатор и продюсер концертов и фестивалей, учредитель Малой Академии Гитары и кофе-бара «Укулелешная» в Казани.



С 22 июля музыкант возобновляет цикл мастер-классов, семинаров и лекций в музее Боратынского. На встрече Михаил Коренев откроет секреты и особенности внутреннего и внешнего устройства гитар и укулеле, которые покорили весь мир.



Также музыкант расскажет, как избежать типичных ошибок и выбрать достойную гитару или укулеле без помощи профессиональных музыкантов. Посетители получат мультимедийный и раздаточный материал.