В Татарстане МВД раскрыло почти сто процентов убийств

Сегодня прошло расширенное заседание коллегии МВД Татарстана при участии главы ведомства Артема Хохорина и Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Раскрываемость преступлений, связанных с убийствами, в Татарстане в первом полугодии составила 98,4 процента, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Всего за первые шесть месяцев этого года в Татарстане зарегистрировали 20 тысяч 987 преступлений, из них раскрыто 12 с половиной тысяч. При этом преступления, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью и изнасилованиями раскрыты на сто процентов. Немного меньше раскрыто грабежей и разбойных нападений – 90 процентов.

Сегодня на расширенном заседании коллегии МВД РТ глава ведомства Артем Хохорин отметил, что в этом году удалось достигнуть хороших результатов, причем не только в сравнении с прошлым годом, но и за более длительный период.

Он считает, что это стало возможным благодаря слаженной работе всех подразделений ведомства, несмотря на увеличение нагрузки на личный состав.

Уровень преступности в Татарстане по-прежнему остается значительно ниже, чем в других регионах страны, сообщают в ведомстве.