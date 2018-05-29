Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и тумане

При грозах вероятны усиления ветра до 15 – 20 м/с.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Завтра, 20 июля, на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ночью и днем временами будут идти дожди, местами с грозами, предупреждают синоптики республики.

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 15 – 20 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах опустится туман, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла, а днем он прогреется до 24 – 29 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о предупреждении Гидрометцентра России: высокая температура воздуха во многих регионах страны, в том числе и в Татарстане, будет способствовать ливням и грозам.