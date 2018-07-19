Болельщики ЧМ-2018 унесли из бесплатных поездов одеял и подстаканников на миллион рублей

Болельщики делали плакаты на простынях из бесплатных поездов.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Болельщики чемпионата мира по футболу, которые передвигались на бесплатных поездах, нанесли РЖД ущерб на 1 млн рублей, заявил начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«То, что какую-то „сувенирную“ продукцию они себе находили, выносили, поверьте, у нас и в повседневной жизни тоже такие случаи случаются», — сказал Бурцев. Общая стоимость позаимствованных болельщиками одеял, подстаканников и других вещей составила около 1 млн рублей, что для компании уровня РЖД не является серьезным уроном, подчеркнул он.

Болельщики забирали с собой даже простыни, на которых потом делали плакаты, добавил начальник департамента.

По мнению Бурцева, пассажиры забирали бесплатно выданное белье с собой, поскольку воспринимали это как свою собственность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время ЧМ 112 рейсами дополнительных поездов перевезено более 50 тыс. пассажиров.