За полгода в Татарстане добыли 17,6 миллиона тонн нефти

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). С начала 2018 года татарстанские нефтяники добыли 17,67 млн т нефти. Рост добычи во втором полугодии будет зависеть от результатов очередной встречи группы ОПЕК+, в которую входит Россия. Такие данные привел генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров, посвященном итогам работы нефтегазохимического комплекса РТ в первом полугодии 2018-го.
«За полугодие в республике добыто 17 млн 671 тыс. т нефти. Из них «Татнефтью» добыто 14 млн 615 тыс. т нефти. Добыча сверхвязкой нефти увеличена на 29 процентов. Во втором полугодии объем нефтедобычи в республике будет увеличен по результатам решения ОПЕК+», – рассказал Яруллин.
Докладчик добавил, что в первом полугодии на комплексе ТАНЕКО переработка сырья восстановилась до уровня 2016 года и превысила отметку в 4 млн т. Продолжает расти производство светлых нефтепродуктов, выпуск базовых масел на предприятии увеличился в 1,4 раза, отметил спикер.
Растут объемы и на «ТАИФ-НК». Предприятие нарастило переработку сырья на 1,6 процента, отметил Рафинат Яруллин. Далее он перечислил конкретные показатели.
«Выпуск авиакеросина вырос в два раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. Кроме того, в 1,9 раза выросло производство легких УВ фракций, на 33 процента подрос выпуск автобензинов, на 20 процентов – дизеля», – пояснил гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга».
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