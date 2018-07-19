В Нижнекамске прошел вечер поэтессы Марии Логиновой в рамках проекта «Литературный корабль»

Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялся творческий вечер нижнекамской поэтессы Марии Логиновой в рамках проекта «Литературный корабль», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека. Для героини вечера это не просто слова, так как на собственном горьком опыте она осознала, насколько хрупка человеческая жизнь. Из-за несчастного случая Мария стала инвалидом, оказалась прикованной к креслу, но не опустила руки, ради себя и двоих маленьких детей, старалась работать над собой.

Каждый день она молилась об исцелении и постепенно слова стали складываться в стихи. На сегодняшний день издано пять сборников, в которые вошли стихотворения, рассказы и даже поэмы. В этот вечер прозвучали не только стихи. Вместе со своей подругой Мария Логинова исполнила любимые песни и даже станцевала на инвалидной коляске.

Поэтесса называет себя «счастливым человеком». По ее мнению, у нее в жизни есть все для счастья: дом, семья, дети, внуки и любимые читатели. «Нужно жить красиво – нужно жить достойно», – под таким девизом и живет поэтесса.

Помимо литературного таланта у Марии есть еще увлечения – она делает поделки и украшения из бисера, фоамирана и расписывает тарелки. В 2011 году она организовала собственную выставку в Доме ветеранов.

Мария также занимает призовые места в республиканской спартакиаде спортсменов-инвалидов по легкой атлетике, метанию ядра и всероссийском чемпионате по плаванию.